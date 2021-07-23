امن الحشد يطيح بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد

2021/07/23 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الاطاحة بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قواتها القت القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة تفخيخ العجلات ضمن ما يسمى بـ”ولاية العراق” شمالي العاصمة بغداد"، مبينة أن ذلك "جاء بعد جهد استخباري وأمني والذي تكلل بإلقاء القبض على الإرهابيين".

وأضافت أن " الارهابيين ساهما بتفخيخ عشرات العجلات طيلة فترة انتمائهما لتنظيم “داعش” الإرهابي".

وأوضحت المديرية أن "هذه العملية تأتي في سياق العمليات النوعية الناجحة، والتي أسهمت في الإطاحة بالعديد من الإرهابيين البارزين والخطرين، وتفكيك الشبكات الإرهابية، واحباط مخططاتها الاجرامية".

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