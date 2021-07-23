امن الحشد يطيح بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد

أعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الاطاحة بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قواتها القت القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة تفخيخ العجلات ضمن ما يسمى بـ”ولاية العراق” شمالي العاصمة بغداد"، مبينة أن ذلك "جاء بعد جهد استخباري وأمني والذي تكلل بإلقاء القبض على الإرهابيين".
وأضافت أن " الارهابيين ساهما بتفخيخ عشرات العجلات طيلة فترة انتمائهما لتنظيم “داعش” الإرهابي".
وأوضحت المديرية أن "هذه العملية تأتي في سياق العمليات النوعية الناجحة، والتي أسهمت في الإطاحة بالعديد من الإرهابيين البارزين والخطرين، وتفكيك الشبكات الإرهابية، واحباط مخططاتها الاجرامية".
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