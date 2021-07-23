2021/07/23 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة تفخيخ العجلات ضمن ما يسمى بـ "ولاية العراق" شمالي العاصمة بغداد .واوضح بيان الحشد الشعبي : ساهم الارهابيان بتفخيخ عشرات العجلات طيلة انتمائهما لفلول عصابات داعش الإرهابية ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة تفخيخ العجلات ضمن ما يسمى بـ "ولاية العراق" شمالي العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة تفخيخ العجلات ضمن ما يسمى بـ "ولاية العراق" شمالي العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).