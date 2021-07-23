استمكالا لحملة فرع نقابة الصحفيين في ميسان التوعوية .. الصحفيون يبادرون بالتلقيح ضد كورونا

2021/07/23 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /يواصل صحفيو ميسان حملتهم للتوعية بضرورة التلقيح ضد فايروس كورونا لليوم الثاني على التوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد اطلاق فرع نقابة الصحفيين في المحافظة الحملة .وتوجه الصحفيون صباح اليوم الجمعة نحو المراكز الصحية لتلقي جرع التلقيح الأولى ونشر صورهم وهم يحملون كارت اللقاح في المرحلة الثانية لحملة (لقح واحمي نفسك) في محاولة لاستنهاض أبناء المحافظة وحثهم على التلقيح.وقال رئيس فرع نقابة الصحفيين في ميسان سمير السعد، "استكمالا للحملة التي اطلقتها نقابة الصحفيين فرع ميسان ومحاولة لحث المواطنين نحو التلقيح ضد المرض توجهت الكوادر الصحفية والاعلامية في ميسان لتلقي اللقاح لتكون مثالا يسير على خطاه أبناء المحافظة ومثالا تشجيعيًا للاقبال على التطعيم خصوصا بعد ارتفاع الاصابات العالية والوفيات التي تشهدها المحافظة".من جهته قال مدير إعلام دائرة صحة ميسان محمد الكناني " شهدت منافذ التقليح إقبالا متزايدا من قبل ابناء مدينة العمارة خلال اليوم الجمعة، حيث سجلت المراكز والمستشفيات تزايدًا بأعداد الملقحين من أبناء المحافظة واستجابة لنداء التلقيح".يذكر ان فرع نقابة الصحفيين في ميسان ، اطلق حملة تطوعية وتوعوية شارك فيها اعضاء النقابة تؤكد على ضرورة اخذ اللقاح ضد فايروس كورونا المتجدد ١٩ بعد ارتفاع الاصابات و الوفيات ودخول الموجة الثالثة ./انتهى س

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