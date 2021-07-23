العراق.. القبض على أبرز إرهابيي داعش في

2021/07/23 | 17:24 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، القبض على أبرز إرهابي لما تسمى ولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر بيان للخلية أن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أبرز إرهابيي "ولاية الجنوب" في جنوبي بغداد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في 19 يوليو الجاري، القبض على ما يسمى "والي بغداد" لدى تنظيم "داعش".

وقالت الخلية إن جهاز الأمن الوطني تمكن، بعملية نوعية استندت إلى معلومات استباقية، من الإطاحة به بعد مراقبة وملاحقة شملت 3 محافظات عراقية.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان أطل مجدداً في العراق عبر عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها تفجير بغداد الانتحاري المزدوج يوم 21 يناير الفائت، ما دفع الحكومة والقوى الأمنية للاستنفار.

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