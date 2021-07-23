العقابي يوجه رسالة إلى الملاكات الصحية في جميع المحافظات العراقية

2021/07/23 | 17:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه الوكيل الفني لوزارة الصحة المكلف بوزارة الصحة الدكتور هاني العقابي، اليوم الجمعة، رسالة إلى الملاكات الصحية.وقال العقابي حسب بيان للوزارة، “لقد صدقتم الوعد مع شَعبكم وبذلتم المجهود طيلة أيام العيد وتفانيتم على مدار الأشهر الماضية في مقارعة الوباء الخطير، فلكم منا كل الشكر والتقدير والثناء والاحترام”.وأضاف، “تضحيات ملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية والفنية والهندسية في مستشفيات وردهات عزل المرضى لإنقاذ حياتهم وتخفيف الألم والمشقة عنهم والتي كلفت العديد منهم حياتهم ستكون نبراسا ومنهجا لكل المضحين من أجل وطنهم وأهلهم”.وتابع، “نستذكر بطولات فرق الرصد الوبائي والرقابة الصحية ومجاميع الإعلام والتوعية الصحية في تنقلهم وتجوالهم ومتابعتهم لتنفيذ […]

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