2021/07/23 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى الحضور المصري في أفريقيا أنموذجامؤخرا وفي ظل محاولة استعادة بعض من الحضور المصري في أفريقيا، وفي سياق التحرك في ملف السد الأثيوبي، قامت مصر بعقد مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية خاصة في القرن الأفريقي ومنطقة حوض النيل عموما.ويمكن القول إن العديد من هذه الاتفاقيات ارتبطت بالتعاون العسكري، والمصالح المشتركة في حوض النيل وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتقديم بعض المساعدات الطبية والغ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياسات الخارجية المصرية.. ومتطلباتها الداخلية - حاتم الجوهرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السياسات الخارجية المصرية.. ومتطلباتها الداخلية - حاتم الجوهرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).