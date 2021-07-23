مصرع أكثر من 36 شخصاً بانهيارات أرضية جراء الأمطار في الهند

2021/07/23 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

لقي أكثر من 36 شخصاً مصرعهم في الهند، وفقد العشرات في حوادث انهيار أرضي وسيول الناجمة عن تساقط أمطار غزيرة غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى، وفقاً لما ذكره مسؤول هندي اليوم الجمعة.

وقال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس، إن "ثلاثة انزلاقات للتربة وقعت في منطقة ريغاد يوم أمس الخميس، في وقت تسبب الهطول المستمر للأمطار في عزل آلاف الأشخاص في ولاية مهارشترا التي تضم العاصمة الاقتصادية بومباي.

وأضاف ان "ما لا يقل عن 35 إلى 40 شخصاً ما زالوا محاصرين وتحاول القوات انقاذهم".

من جانبه، أعلن رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، أن قوات البحرية والجيش تساعد في عمليات الإنقاذ في المناطق الساحلية.

وقال مسؤول محلي إن "عمليات الإنقاذ مستمرة في عدة مناطق في ساتارا ورايجاد وراتناجيري.



بسبب الأمطار الكثيفة وفيضان الأنهار، نجد صعوبة في الدفع بآلات الإنقاذ على وجه السرعة"، مبيناً أن "هناك مخاوف من وجود عشرات الأشخاص محاصرين في انهيارات أرضية بمنطقتي ساتارا ورايجاد".

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