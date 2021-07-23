بلاسخارت : الأمم المتحدة تشارك بشكل كامل في مساعدة السلطات في تنظيم الانتخابات بناء على طلب العراق

2021/07/23 | 17:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت ان الأمم المتحدة تشارك بشكل كامل في مساعدة السلطات في تنظيم الانتخابات بناء على طلب العراق.وقالت في تغريدة على تويتر "إن تغلبت المعلومات المضللة على الواقع، فقد نواجه بسرعة تصورات خطيرة وزائفة ولكنها مقبولة.وبالتالي، دعوني أؤكد: بناء على طلب العراق، فإن الأمم المتحدة تشارك بشكل كامل في مساعدة السلطات في تنظيم انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية في تشرين الأول"./انتهى9

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