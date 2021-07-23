وزير الخارجية الامريكي : الشراكة مع ⁧ العراق⁩ أكبر بكثير من الحرب ضد تنظيم داعش

2021/07/23 | 17:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلنكين نحن فخورون بشراكتنا مع العراق وعلاقاتنا وطيدة في مكافحة الإرهاب.وقال في جولة الحوار الاستراتيجي : نحن شركاء مع ⁧ العراق⁩ في الحرب ضد تنظيم داعش كما نمضي قدما في شراكتنا مع ⁧ العراق⁩ القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.واكد ان الشراكة مع ⁧ العراق⁩ أكبر بكثير من الحرب ضد تنظيم داعش./انتهى9

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