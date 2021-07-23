وزير الخارجية الأميركية: الشراكة مع العراق أكبر كثيراً من الحرب ضد داعش

2021/07/23 | 17:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الشراكة الأميركية مع العراق أكبر كثيراً من الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إننا “فخورون بشراكتنا مع العراق وعلاقاتنا وطيدة في مكافحة الإرهاب”، مضيفاً: “نحن شركاء مع العراق في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية”.وتابع: “نمضي قدما في شراكتنا مع العراق القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، مؤكداً ان “الشراكة مع العراق أكبر كثيراً من الحرب ضد داعش”.من جانبه، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، ان الحكومةَ العراقيَّة تسيرُ بخطى واثقةٍ صوب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما اكد على […]

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