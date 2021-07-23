صلاح الدين ترسل أسماء موظفيها من العقود لتثبيتهم على الملاك

2021/07/23 | 18:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، اليوم الجمعة، عن إرسال أسماء موظفي العقود إلى وزارة المالية لتثبيتهم على الملاك، فيما أشارت إلى أن هناك 1500 درجة وظيفية يمكن استخدامها في الحذف والاستحداث.وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، إن “قانون الموازنة العامة الخاص بالتعيينات يقضي بعدم استخدام درجات الحذف والاستحداث، بعد أن تم تحويلها […]

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