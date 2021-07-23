2021/07/23 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة التجارة، اليوم الجمعة،

وكلاء الحصة التموينية إلى الإسراع

باستلام السلة الغذائية من مخازن

الوزارة وتوزيعها للمواطنين بأقرب وقت،

مبينة أنها ستتخذ الاجراءات المناسبة

بحق المخالفين.

وقال المتحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة توجه تحذيراً للوكلاء بشأن السلة الغذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة توجه تحذيراً للوكلاء بشأن السلة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).