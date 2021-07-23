انسحاب مصارع جودو جزائري من أولمبياد طوكيو بعدما وضعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي

2021/07/23 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين انسحابه من منافسات اللعبة في أولمبياد طوكيو، بعدما وضعته القرعة في مواجهة مع مصارع إسرائيلي.

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