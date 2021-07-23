وزير الخارجية الأميركي: شراكتنا مع العراق أكبر من الحرب ضد داعش

2021/07/23 | 18:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الشراكة الأميركية مع العراق لا تتعلق بالحرب ضد تنظيم داعش فقط.

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وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين،: إننا "فخورون بشراكتنا مع العراق وعلاقاتنا وطيدة في مكافحة الإرهاب"، مضيفاً: "نحن شركاء مع العراق في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".

وتابع: "نمضي قدماً في شراكتنا مع العراق القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مؤكداً أن "الشراكة مع العراق أكبر كثيراً من الحرب ضد داعش".

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