2021/07/23 | 18:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيأة الحشد الشعبي،اليوم الجمعة، عن القاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة تفخيخ العجلات ضمن ما يسمى بـ”ولاية العراق” شمالي العاصمة بغداد .

وقالت الهيأة في بيان صحفي، انه “جاء ذلك بعد جهد استخباري وامني لمديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي والذي تكلل بإلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة التفخيخ ضمن ما يسمى بـ”ولاية العراق” قاطع شمال بغداد.”

واضافت ان “الارهابيان ساهما بتفخيخ عشرات العجلات طيلة فترة انتمائهما لتنظيم “داعش” الإرهابي”.

واشارت الهيأة الى ان “هذه العملية تأتي في سياق العمليات النوعية الناجحة لأمن الحشد الشعبي والتي أسهمت في الإطاحة بالعديد من الإرهابيين البارزين والخطرين وتفكيك الشبكات الإرهابية واحباط مخططاتها الاجرامية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يطيح بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يطيح بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).