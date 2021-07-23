2021/07/23 | 18:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يمنع دخول الضباط والمنتسبين للدوائر الأمنية مالم يتلقوا لقاح كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/23 | 18:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يمنع دخول الضباط والمنتسبين للدوائر الأمنية مالم يتلقوا لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يمنع دخول الضباط والمنتسبين للدوائر الأمنية مالم يتلقوا لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).