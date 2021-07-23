الكهرباء توضح بشأن تقليل حصة البصرة من الطاقة

2021/07/23 | 18:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، حقيقة تقليل حصة البصرة من الطاقة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه” لا نقيصة ولا تقليل على الاطلاق لحصة محافظة البصرة واهلها من الطاقة”.واضاف ان “الوزارة ساعية إلى زيادة حصة البصرة وباقي محافظات الجنوب من الطاقة”.

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