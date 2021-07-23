2021/07/23 | 18:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الشراكة الأمريكية مع العراق لا تتعلق بالحرب ضد تنظيم "داعش" فقط.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين،: إننا "فخورون بشراكتنا مع العراق وعلاقاتنا وطيدة في مكافحة الإرهاب"، مضيفًا: "نحن شركاء مع العراق في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".

وتابع: "نمضي قدمًا في شراكتنا مع العراق القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مؤكدًا أن "الشراكة مع العراق أكبر كثيرًا من الحرب ضد داعش".

اقرأ/ي أيضًا:

انطلاق الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا..



ماذا قال وزير الخارجية؟

الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة: جولة أخيرة وجدولة واضحة وعودة إلى 2008

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الأمريكي: شراكتنا مع العراق أكبر من الحرب على "داعش") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الأمريكي: شراكتنا مع العراق أكبر من الحرب على "داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).