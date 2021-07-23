2021/07/23 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعت اللجنة المشرفة على انتخابات الحكام في الهيئة التطبيعية، يوم الجمعة، حكام العراق للحضور إلى مقر الاتحاد غدا السبت لإجراء انتخاباتهم.وحددت التطبيعية حكام الدرجة الأولى (العاملين وغير العاملين)، والحكام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التطبيعية تعلن موعد اجراء انتخابات حكام الكرة العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تعلن موعد اجراء انتخابات حكام الكرة العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية تعلن موعد اجراء انتخابات حكام الكرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).