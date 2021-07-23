العراق وأمريكا يبحثان استكمال اتفاقيات بعدة قطاعات بينها النفط والكهرباء

2021/07/23 | 18:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، خلال فاعليات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة المنعقد في واشنطن، أن الجولةُ من تأتي استكمالاً للجولات الثلاث السابقة، التي عُقدت بصورةٍ مُتتالية بين البلدين، والتي تدل على علاقة الشراكة …

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