غسيل الأفكار أسوأ من غسيل الأموال

2021/07/23 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القول بأنه لا يوجد إعلام محايد، هي مقولة صحيحا بطبيعة الحال.فالكل يسعى للتأثير على المستهلك الإعلامي، لكن الفرق بين الانحياز أو عدم الحياد وبين الدعاية فرق صارخ.

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