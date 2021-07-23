مستشار الكاظمي: أربعة مشاريع كبرى ستنفذ ضمن الاتفاقية الصينية

2021/07/23 | 18:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبد اللطيف، اليوم الجمعة، عن وجود مشاريع كبرى ستنفذ ضمن الاتفاقية الصينية.

وقال عبد اللطيف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جميع المشاكل القانونية قد حلت وأن ايداع أموال العراق، التي هي مبالغ 100 ألف برميل يوميا، بدأ في الصندوق السيادي خلال اليومين الماضيين"، مبيناً أن "قيمة 100 ألف برميل نفط، ستودع في الصندوق، وتوظف هذه المبالغ في العمران".

وأضاف، أن "هنالك 4 مشاريع كبرى سيتم تسخيرها في الاعمار، وهي بناء 91 ألف وحدة سكنية في مدينة الصدر بقيمة ما يقارب 8 مليارات دولار، فضلا عن اعمار مطار الناصرية الذي بدأ وضع حجر الاساس فيه، إضافة إلى بناء 1000 مدرسة في كل العراق، وكذلك تنفيذ مشاريع المجاري في أربع مناطق في العاصمة بغداد من خلال هذه الاتفاقية".

وأكد أن "الاتفاقية مفتوحة لحين طلب أي طرف من الاطراف توقفها".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل اتفاقية إطار التعاون الموقعة بين العراق والصين، فيما أشار إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتفاق إطار التعاون بين العراق وجمهورية الصين الشعبية والموقعة ملاحقه الحسابية والنفطية بشكل نهائي بتاريخ 23 ايلول 2019 في بكين، الذي يمتد لعشرين عاماً، يقوم على مبدأ النفط مقابل الإعمار في البنى التحتية للعراق".

وأكد أن "الاتفاق ما زال فاعلاً ونافذ المفعول، ووضعت مبالغ تمويلية بقرابة ملياري دولار في قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 الجانب الاستثماري لغرض السير بالاتفاق"، مبيناً أن "ذلك يعتبر أنه دخل حيز التنفيذ".

وتابع: "كذلك في قطاع الطاقة وحسب ما تقرره حكومة جمهورية العراق في دعوتها للشركات الصينية الرصينة بغية التنفيذ وعلى وفق أسس تنافسية وبالمواصفات العالمية المعتمدة"، لافتاً الى أن "الاتفاق يقوم على إيداع مبالغ 100 ألف برميل يوميا من صادرات العراق الى الصين في حساب مصرفي آمن وتستخدم امواله للانفاق على مشاريع الإعمار والبناء التي تتعلق بحياة الشعب".

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