بعد أن دهس شاب ولاذ بالفرار.. نجدة كربلاء تلاحق صاحب العجلة وتحكم قبضتها عليه (صورة)

2021/07/23 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة،

اليوم الجمعة،عن تمكن دوريات قسم شرطة

النجدة من القبض على متهم قام بدهس شاب

وفارق بعدها الحياة ثم لاذ السائق

بالفرار

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه

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