2021/07/23 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، خلية الازمة لمناقشة موضوع الامتحانات في ظل انتشار كورونا.وذكر الغراوي في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني”، ان “الوضع الوبائي والصحي خطيرا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان تدعو خلية الازمة لمناقشة موضوع الامتحانات في ظل انتشار كورونا المركز الخبري الوطني.

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