تزامنًا مع مراسم الافتتاح.. مظاهرات حاشدة في طوكيو للمطالبة بإلغاء الأولمبياد

2021/07/23 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنقل لكم مراسلة CNN، سيلينا وانغ، المشهد من أمام الاستاد الوطني في طوكيو، تزامنًا مع مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية 2020، حيث اجتمعت حشود كبيرة تطالب بإلغاء الفعالية الرياضية حفاظًا على سلامة وأرواح اليابانيين.

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