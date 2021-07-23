ولاية امريكية تحظر زواج القاصرات

2021/07/23 | 18:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حظرت ولاية نيويورك الأمريكية زواج القاصرات، ورفعت سن إعطاء موافقة المحاكم على الزواج إلى 18 عاما.

ووقع حاكم الولاية، أندرو كومو، على مشروع القانون ليصبح قانونا، مما ألغى الاستثناء السابق بالسماح للأطفال البالغين من العمر 17 عاما بالزواج بموافقة الوالدين والمحاكم.

وقال كومو: “لقد ناضلت هذه الإدارة جاهدة لإنهاء زواج الأطفال بنجاح في نيويورك، وأنا فخور بتوقيع هذا التشريع لتعزيز قوانيننا وحماية الأطفال المعرضين للخطر من الاستغلال”.

وأضاف: “يجب السماح للأطفال بأن يعيشوا طفولتهم، وأشكر العديد من المشرعين والدعاة الذين عملوا بجد لتعزيز هذا الإجراء ومنع الزواج القسري في هذه الولاية”.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ يوم 21 أغسطس المقبل.

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