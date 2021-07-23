بلاسخارت: الامم المتحدة تشارك بشكل كامل في الانتخابات

2021/07/23 | 18:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" يوم الجمعة، المشاركة بشكل كامل لمساعدة السلطات في انتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت جنين بلاسخارت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة للعراق، في بيان مقتضب، تابعه PUKmedia: " اذا تجاوزت المعلومات المضللة الواقع، فقد نواجه بسرعة خطرة وزائفة، ولكن مقبولة.



ومن ثم، اسمحوا لي ان اؤكد: بناء على طلب العراق، ان الامم المتحدة تشارك بشكل كامل لمساعدة السلطات في تنظيم انتخابات اكتوبر ذات مصداقية وشفافية ".

PUKmedia متابعة

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