تركيا: غرق مركب يقل عشرات اللاجئين اثناء توجههم الى ايطاليا

2021/07/23 | 18:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر تركية، الجمعة، غرق قارب يقل عشرات اللاجئين خلال توجههم الى ايطاليا بعد نفاد وقوده وسط اجواء جوية سيئة.

ونقلت "روسيا اليوم" عن وزارة الدفاع التركية انها أعلنت اليوم، (23 تموز 2021)، عن غرق قارب مهاجرين غير نظاميين على بعد 161 ميلا بحريا جنوب غرب منطقة كاش الواقعة (قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في المتوسط) وكان على متن القارب 45 شخصا، وأعمال البحث عنهم متواصلة.

إلى ذلك قالت وزارة النقل والبنى التحتية التركية أن مركز تنسيق أعمال البحث والانقاذ التابع للمديرية العامة للملاحة البحرية في الوزارة، تلقى بلاغا مساء الخميس، بغرق قارب يقل لاجئين جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية.

وذكرت وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في الوزارة قولها أن مسؤولي سفينة تجارية تركية كانت في موقع الحادث أشاروا إلى نفاد وقود القارب الذي يقل لاجئين سوريين وغرقه جراء الأحوال الجوية السيئة.

وأفادت الوزارة أن السفينة التجارية التركية أنقذت 31 لاجئا، فيما أنقذت مروحية يونانية 5 آخرين.

وأشارت إلى إرسال فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية وطائرة للبحث عن المفقودين، واستمرار أعمال البحث بمشاركة 4 سفن تجارية.

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