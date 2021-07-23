2021/07/23 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبد اللطيف، اليوم الجمعة، عن وجود مشاريع كبرى ستنفذ ضمن الاتفاقية الصينية.وقال عبد اللطيف في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “جميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاريع كبرى ستنفذ ضمن الاتفاقية الصينية المركز الخبري الوطني.

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