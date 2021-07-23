2021/07/23 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الجمعة، عن عزم بلاده توقيع اتفاقية استيراد 500 مليون لتر من الوقود من العراق لحل أزمة الكهرباء في لبنان.

وأكد عون، أن "إجراءات حل أزمة نقص الكهرباء والوقود اللازم للمنشآت السياحية ستكون قيد التنفيذ خلال يومين"، مؤكدا توجه "وزير الطاقة اللبنانى مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى العراق، اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاقية استيراد 500 مليون لتر من الوقود لحل أزمة الكهرباء في لبنان".

وقال وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني لبحث الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي نتيجة أزمة المحروقات وسبل معالجتها، إن "هناك توقعات كبيرة من القطاع السياحي في خلال الأشهر الثلاثة الحالية، مؤكدا أن البلد بحاجة لأموال المُغتربين الذين يدخلون الدولار إلى لبنان، إلا أن مشكلة الكهرباء تفاقمت في المنشآت الفندقية".

وأكد أن "هناك مشكلة في تأمين المازوت والوقود والكهرباء على مستوى البلد بأسره؛ ما يؤثر بقوة على القطاع السياحي سواء على المستوى الفندقي أو قطاع المطاعم، إضافة لتأثيره على القطاع الصحي والاستشفائي، وقطاع المواد الغذائية".

وأوضح أنه "أطلع الرئيس اللبنانى على المستجدات المُتعلقة بملفات وزارة الشؤون الاجتماعية، وخصوصا البطاقة التمويلية وقرض البنك الدولي، والنازحين السوريين في لبنان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يستعد لتوقيع اتفاقية مع العراق لحل أزمة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يستعد لتوقيع اتفاقية مع العراق لحل أزمة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).