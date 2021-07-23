الصحة تعلن الموقف الوبائي و تسجل ارتفاعا باصابات كورونا

2021/07/23 | 18:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “كوادرها الصحية سجلت 8905 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية”.وأضافت، أن “مجموع الوفيات اليومية بلغ 66 حالة، فضلا عن شفاء 8205 مصاب”.واشارت الوزارة الى، ان …

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