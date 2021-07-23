2021/07/23 | 18:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تدمير وكر تابع لعصابات داعش في محافظة كركوك .وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تأكيداً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بالاستمرار في ملاحقة بقايا العصابات الارهابية المهزومة ضمن قاطع عمليات كركوك، قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الاتحادية تعلن تدمير وكر تابع لداعش في كركوك first appeared on النور نيوز.

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