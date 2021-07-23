العمليات المشتركة توجز الفعاليات الامنية خلال اسبوع

2021/07/23 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن حصيلة العمليات العسكرية المنفذة من قبل قيادات العمليات والفرق خلال اسبوع.واوضح بيان للقيادة ان قوات الجيش العراقي ومن خلال قيادات العمليات والفرق وتنفيذاً للأوامر الصادرة من قيادة القوات البرية، شرعت بتنفيذ عدد كبير من العمليات العسكرية، إذ بلغ عدد العمليات التي جرى تنفيذها خلال المدة من ١٦- ٢٢ تموز ٢٠٢١ (481) عملية، جرى خلالها إلقاء القبض على (381) متهماً بقضايا مختلفة، وضبط(211) عبوة ناسفة، والعثور على(9) مخابئ للأسلحة والأعتدة، وضبط (6)مساطر للتفجير، و(202) من المقذوفات المختلفة، كما ألقي القبض على(24) متسللاً ، وضبط (801) من الأسلحة المختلفة، والعثور على (12) من مخابئ وأوكار العدو، و(3)صواريخ نوع كاتيوشا، و(24)صاعق تفجير، و(4) منصات صواريخ، إضافة إلى ضبط عدد كبير من الحبوب المخدرة، و(5) أكياس كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ./انتهى9

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