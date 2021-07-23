كوبا: بيان المكتب التنفيذي للأممية الرابعة إزاء التعبئات الشعبية في كوبا والتعديات الامبريالية - الاممية الرابعة

2021/07/23 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاممية_الرابعة شهدنا، يوم 11 يوليو/تموز الأخير، تعبئاتٍ ناتجةً عن أوجه النقص التي تعاني منها كوبا مذ وضَعَها ترامب على قائمة البلدان الإرهابية، ما أوقف إرسالَ الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزيرة؛ وهو الواقع المتفاقم من جراء الجائحة التي نالت بشدة بالغة من مداخيل السياحة.



يجري هذا في جزيرة مرغمةٍ على استيراد قسم كبير مما تستهلكُ من مواد، بلا أي دعم دولي.



(كما كان للمصاعب الجمة التي تواجهها فنزويلا أ ......





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