2021/07/23 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fJMiNRTtD1g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. وزير الصحة العراقي يوجه نداءً عاجلا من داخل احدى مستشفيات كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. وزير الصحة العراقي يوجه نداءً عاجلا من داخل احدى مستشفيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).