2021/07/23 | 19:46 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xcnaLotsEV4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تخصيص ٢٠٠ مليون دينار لبناء دار سكن لمركز الاورام السرطانية بميسان #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تخصيص ٢٠٠ مليون دينار لبناء دار سكن لمركز الاورام السرطانية بميسان #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).