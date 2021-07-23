2021/07/23 | 19:46 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1evzZdf_Pfs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناشطون يعيدون تأهيل أكثر الكنائس تضرراً في مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناشطون يعيدون تأهيل أكثر الكنائس تضرراً في مدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).