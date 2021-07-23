2021/07/23 | 19:46 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WAKBxDMW-So

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 أشخاص بينهم محافظ نينوى السابق احمد الياسري ـرئيس المركز الاسترالي العربي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 أشخاص بينهم محافظ نينوى السابق احمد الياسري ـرئيس المركز الاسترالي العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).