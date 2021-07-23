2021/07/23 | 19:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبد اللطيف، اليوم الجمعة، عن وجود “مشاريع كبرى” ستنفذ ضمن الاتفاقية الصينية التي وقعت عام 2019.وقال عبد اللطيف في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “جميع المشاكل القانونية قد حلت وأن ايداع أموال العراق، التي هي مبالغ 100 ألف برميل يوميا، بدأ في الصندوق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي يكشف عن وجود “مشاريع كبرى” ستنفذ ضمن الاتفاقية الصينية first appeared on النور نيوز.

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