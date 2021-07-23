الاطاحة بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد

2021/07/23 | 19:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وساهم الارهابيان بتفخيخ عشرات العجلات.

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