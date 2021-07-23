2021/07/23 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تسهيل دخول (48) صهريجا محملا بمادة الاوكسجين الطبي عبر مركز جمرك سفوان الحدودي.وأوضحت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “سهلت عملية دخول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر سفوان الحدودي..



دخول 48 صهريجا محملا بمادة الاوكسجين الطبي المركز الخبري الوطني.

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