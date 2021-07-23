اليونيسف تحذر من

2021/07/23 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةحذرت الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في لبنان، إيتي هيغينز، الجمعة، من تعذر وصول 4 ملايين مواطن لبناني للمياه، وانهيار شبكة إمداد المياه في لبنان، ما لم يتم التحرك سريعا.وأكدت هيغينز، في تصريح صحفي، أن دراسة أجرتها المنظمة كشفت أن 4 ملايين شخص في لبنان يواجهون خطر عدم الحصول على المياه.وقالت: "لبنان يواجه وضعا يشبه العاصفة الشاملة، الوضع صادم جدا وخاصة في الصيف، مزيج من أزمة شح المياه، وأزمة نقص الوقود".وأكدت هيغينز في حديثها لسكاي نيوز عربية، أنه يجب توفير إمدادات كهربائية ونحو 40 مليون دولار، حتى تتمكن اليونيسف من دعم وصول المياه إلى اللبنانيين خلال السنة المقبلة.وأشارت الممثلة الخاصة إلى أن تمويل منظمة اليونيسف للبنان "انتهى في يونيو، ولا نستطيع أن نستمر في نفس مستوى الدعم"، مما يزيد الوضع خطورة.وأكدت هيغينز أنها حذرت الحكومة اللبنانية من خطورة وضع الأطفال في البلاد، حيث "العديد من الأطفال يذهبون للنوم وهم جياع، لأن ذويهم لا يستطيعون توفير الطعام لهم".وفي ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي يعاني منه لبنان، وما يترتب عليه من انقطاع للكهرباء وشح في المحروقات، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الجمعة، من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان، خلال شهر.

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