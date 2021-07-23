المرور تتوعد سائقي المركبات المتسببين باختناقات مرورية بإجراءات صارمة

2021/07/23 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توعدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أصحاب سيارات النقل الذين ينتشرون خارج المرائب والكراجات المخصصة لوقوفهم بإجراءات رادعة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم، بحسب الوكالة الرسمية، إنه "على الرغم من وجود مرائب كبيرة مثل مرأب النهضة والعلاوي وسواهما ،إلّا ان العديد من اصحاب سيارات الاجرة ينتشرون خارج تلك المرائب، ما يتسبب في اختناقات مرورية"، مشيرا الى ان "هذه الظاهرة أصبحت مشخصة من قبل الجميع، وخاصة مديرية المرور العامة".

وأضاف كريم، انه "تتم متابعة أصحاب السيارات المخالفين ، من قبل مفارز مديرية المرور العامة، وكوادر هيئة النقل الخاص"، لافتا الى "وجود تعاون بين مفارز مديرية المرور وهيئة النقل الخاص، بهدف ردع المخالفين".

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