بعد توقف دام 16 شهرا  ..  شركة الحفر العراقية تستأنف العمل في حقل الغراف النفطي

2021/07/23 | 19:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ استأنفت كوادر شركة الحفر العراقية تنفيذ العقد المبرم مع شركة بتروناس الماليزية لحفر ٢٨ بئرا نفطيا اتجاهيا في حقل الغراف النفطي بعد توقف دام لاكثر من 16 شهرا بسبب جائحة كورونا .وذكر اعلام الشركة في بيان تلقت / نينا / نسخة منه باشر جهاز الحفر IDC 58 بعمليات حفر البئر النفطي الاتجاهي D 108 P بعمق 2650 مترا وبزاوية 33 درجة وهو البئر الحادي عشر الذي تنفذه الشركة ضمن هذا العقد .واضاف : يعد جهاز الحفر IDC - 58 ذو القدرة الحصانية 2000 HP احد الاجهزة الحديثة في الشركة ، ويمكنه الوصول الى اعماق تتجاوز ستة الاف مترا ./ انتهى

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