المرور العامة : إجراءات رادعة بحق سائقي المركبات خارج المرائب

2021/07/23 | 19:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، انها ستتخذ إجراءات رادعة بحق سائقي المركبات خارج المرائب مشيرة الى ان أصحاب سيارات النقل ينتشرون خارج المرائب والكراجات المخصصة لوقوفهم ما يتسبب في اختناقات مرورية.وأوضح مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم للوكالة الرسمية، انه "على الرغم من وجود مرائب كبيرة مثل مرأب النهضة والعلاوي وسواهما ،إلّا ان العديد من اصحاب سيارات الاجرة ينتشرون خارج تلك المرائب، ما يتسبب في اختناقات مرورية"، مشيرا الى ان "هذه الظاهرة أصبحت مشخصة من قبل الجميع، وخاصة مديرية المرور العامة".وأضاف "تتم متابعة أصحاب السيارات المخالفين ، من قبل مفارز مديرية المرور العامة، وكوادر هيئة النقل الخاص"، لافتا الى "وجود تعاون بين مفارز مديرية المرور وهيئة النقل الخاص، بهدف ردع المخالفين./انتهى9

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