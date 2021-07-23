عاجل: لهذه الأسباب … تتحمل وزارة الصحة كامل المسؤولية !

2021/07/23 | 19:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زين العابدين الحيدري في البداية لابد من التأكيد على أن اختصاص الكاتب ليس طبياً انما (اعلامياً) و تحديداً في وضع “الاستراتيجيات الإعلامية” و لأن السلاح الوحيد لمواجهة ازمة عالمية كبرى كجائحة كورونا هو وعي الناس وتقبلهم تلقي التوجيهات والأوامر هنا يأتي دور الإعلام اولاً، ثم دور الأطباء والكوادر الصحية.فمع تعاظم دور التوعية العامة تتضائل نسبة الحاجة او الرجوع الى الكوادر الطبية رويداً رويداً.وعند وقوع مثل هذه الكوارث كان من المفترض أن تتولى اعلى جهة معنية صحية بمعالجة الرأي العام قبل معالجة المصابين.يمكننا القول ان بعُشر ما تم صرفه على إنشاء الردهات السريعة و تجهيزها و انشاء معامل […]

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