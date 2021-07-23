2021/07/23 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، من استهداف إرهابي لمنطقتين في العاصمة بغداد.وقال عضو اللجنة النائب عباس سروط في تصريح للوكالة الرسمية، تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن “لجنة الامن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات امنية من استهداف إرهابي لمنطقتين في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات امنية من استهداف إرهابي لمنطقتين في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات امنية من استهداف إرهابي لمنطقتين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).