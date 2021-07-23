ذي قار.. اعتماد ’ورقة التلقيح’ مستمسكاً رسمياً لترويج المعاملات

2021/07/23 | 20:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اعتماد بطاقة التلقيح ضد كورونا، للسماح بالمراجعين بدخول دوائر الدولة، وذلك ضمن حملة مشددة لمواجهة كورونا.

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وقال الخفاجي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 تموز 2021) إن "الحكومة المحلية وجهت كافة الدوائر بمنع دخول أي مراجع لا يحمل كارت تلقيح فايروس كورونا ضمن اجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثالثة لتفشي فايروس كورونا والتي اعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرا".

وأضاف أن "الدوائر ستعتمد كارت التلقيح ضمن مستمسكات ترويج كافة المعاملات فيها ويتم رفض أي معاملة اخرى".

وأكد الخفاجي "وجهنا السيطرات الخارجية لذي قار بمنع دخول الوافدين من خارج المحافظة غير الحاملين لكارت التلقيح مع استثناء الحالات الانسانية".

وتابع، أن "الهدف من القرارات الجديدة هو لتقليل انتشار العدوى وحث المواطنين للتوجه إلى مراكز التلقيح التي تم مضاعفة عددها موخرا، ومساعدة المؤسسات الصحية بالمحافظة التي تعمل بكل جهد واخلاص لمواجهة فايروس كورونا".

واشار إلى أن " في الفترة الماضية بدأت المؤشرات تشير إلى تطور خطير ومتسارع في المنحنى الوبائي في المحافظة، جراء التراخي في الالتزام بالضوابط الصحية من المواطنين والمؤسسات وظهور الطفرة الجديدة في المجتمع".

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