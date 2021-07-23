اجراءات في ذي قار بشأن لقاح كورونا

2021/07/23 | 20:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الإدارة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، حظر دخول غير الملقحين إلى دوائر الدولة، فيما تابعت وجهنا السيطرات الخارجية بمنع دخول الوافدين من خارج المحافظة غير الحاملين لكارت التلقيح مع استثناء الحالات الانسانية.وقال محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي في بيان، إن “الحكومة المحلية وجهت كافة الدوائر بمنع دخول أي مراجع […]

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