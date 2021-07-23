2021/07/23 | 20:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ البصرة، اسعد العيداني، الجمعة، باتخاذ جملة من الاجراءات التي من شانها تقليل انتشار فايروس كورونا بالمحافظة.

وقال مدير مكتب المحافظ، عماد عبد الخالق العيداني، لـ NRT عربية، (23 تموز 2021)، إن "المحافظ اصدر قرار، بغلق الكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، والمسارح والمنتزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، وقاعات الرياضة، ومنع المواطنين من دخولها ومحاسبة اصحابها في حالة فتحها".

واضح، أن المحافظ "قرر ايضا تشكيل لجان للمراقبة والتفتيش على المطاعم، والمولات، لمراقبة التزامها بالتعليمات الصحية، مع فرض غرامات وإغلاقها في حال الإخلال بهذه الإجراءات".

مبينا" أنه "اضافة الى التوجيه بأن يكون دوام العاملين في دوائر محافظة البصرة كافة بعد عطلة العيد بنسبة 50%‎، باستثناء المؤسسات الصحية والأمنية والكهرباء، ويتم تنظيم آلية العمل بما يحقق التباعد البدني بين الموظفين والمراجعين".

واضاف أن "المحافظ أكد على اخذ اللقاحات وحسب الاليات المتبعة في دائرة صحة البصرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تصدر جملة قرارات لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تصدر جملة قرارات لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).